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Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на поле

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что ждет от мартовского матча со «Спартаком».

– В первом матче после зимней паузы вам играть со «Спартаком». Стал ли соперник сильнее с приходом Александра Самедова и Луиса Адриано?
– Сложно сказать, слабее точно не стал. Но мы и сами сейчас усердно тренируемся, этот матч точно будет отличаться от того, что состоялся в Москве (2:0 в пользу хозяев. – Прим. ред.).

– И чем же?
– Да всем! В тот раз был не наш день. В Краснодаре все будет по-другому.

– Новичка красно-белых Луиса Адриано уже называют одной из звезд чемпионата. Справедливо?
– Возможно, да. Он же приехал из «Милана». Среди молодых Адриано точно считается звездой. Но посмотрим, что он покажет на поле в течение чемпионата.

– В августовском матче вас что-то удивило в сопернике?
– Не сказал бы, зато удивило наше поражение. Ни футболисты, ни тренер не ожидали, что сыграем так слабо.

Полная версия интервью – в еженедельнике «Советский спорт – Футбол». PDF-версию можно скачать здесь.

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