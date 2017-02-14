Жоаозиньо: В Турцию ехать не страшно, нас будут хорошо охранять

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо – о матчах Лиги Европы против «Фенербахче».

– Вам скоро играть с «Фенербахче». Не страшно ехать в Турцию?

– Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.

– Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?

– Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.

– Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?

– Согласен, домашние встречи всегда важны. «Фенербахче» на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.

– Вас, кстати, в турецкие клубы никогда не звали?

– Не знаю, если и были разговоры, то только с клубом. Лично ко мне не обращались.