Жоаозиньо: В Турцию ехать не страшно, нас будут хорошо охранять
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо – о матчах Лиги Европы против «Фенербахче».
– Вам скоро играть с «Фенербахче». Не страшно ехать в Турцию?
– Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.
– Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?
– Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.
– Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?
– Согласен, домашние встречи всегда важны. «Фенербахче» на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.
– Вас, кстати, в турецкие клубы никогда не звали?
– Не знаю, если и были разговоры, то только с клубом. Лично ко мне не обращались.
Полная версия интервью – в еженедельнике «Советский спорт – Футбол». PDF-версию можно скачать здесь.