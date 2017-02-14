Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Кубка Федерации
Сегодня прошла жеребьевка следующего раунда розыгрыша Кубка Федерации, сообщает официальный сайт ФТР.
После победы над сборной Китайского Тайбэя российская команда вышла в плей-офф Мировой группы.
В результате жеребьевки стало известно, что сборная России сыграет дома с командой Бельгии. В других матчах плей-офф Мировой группы встретятся Франция – Испания, Германия – Украина, Словакия – Нидерланды.
Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 22-23 апреля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически