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Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Кубка Федерации

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Сегодня прошла жеребьевка следующего раунда розыгрыша Кубка Федерации, сообщает официальный сайт ФТР.

После победы над сборной Китайского Тайбэя российская команда вышла в плей-офф Мировой группы.

В результате жеребьевки стало известно, что сборная России сыграет дома с командой Бельгии. В других матчах плей-офф Мировой группы встретятся Франция – Испания, Германия – Украина, Словакия – Нидерланды.

Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 22-23 апреля.

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