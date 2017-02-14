Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Шанцев: Для нас начало ЧМ-2018 – это середина мая

Источник:  ТАССКомментарии

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обозначил сроки готовности для всех объектов чемпионата мира 2018 года.

«Нам в мае 2018 года надо все объекты уже сдать по штатной готовности, поэтому для нас начало чемпионата – это середина мая по всем объектам: стадион, метро, проспект Молодежный, тренировочные базы, учреждения здравоохранения.

Не должно быть такого, как в других странах было, чтобы чемпионат начался, а еще строители не ушли со стройплощадки. Все графики нужно составлять исходя из этого срока, конечная дата – 1 мая. Я прошу все министерства, ведомства ориентироваться на это день», – приводит ТАСС слова Шанцева.

Напомним, в городе матчи чемпионата мира будут проходить на стадионе «Нижний Новгород» вместимостью 44 899 зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчасЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о завершающем этапе реконструкции стадиона «Лужники».Марат Хуснуллин: Реконструкцию «Лужников» удалось провести в рамках бюджетаЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкцию большой спортивной арены «Лужники» удалось провести в рамках установленного бюджета.Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся до 1 мартаВице-губернатор Краснодароского края Николай Долуда проинформировал о ходе работ на стадионе «Фишт». Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.На стройке стадиона ЧМ-2018 в Самаре произошел пожарРядом со строящимся к чемпионату мира-2018 стадионом в Самаре произошел пожар, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз генподрядчика «ПСО «Казань».ВИДЕО ДНЯ: Полицейская машина вытворяла трюки прямо внутри нового стадиона в ПетербургеНа новом стадионе в Петербурге состоялось мероприятие «Первый посетитель», на арену впервые попали 10 тысяч зрителей.Вардан Погосян: С Петросяном дела сборной Армении пойдут в горуНападающий сборной Армении Вардан Погосян рассказал о причинах неудач команды в последнее время.Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)Байкеры, танцоры, Малафеев, 10 тысяч зрителей и даже медведь уже в курсе.«Реалити-шоу вместо хоккея? У нас это невозможно!»«Реалити-шоу вместо хоккея? У нас это невозможно!»Самый титулованный в мире продюсер спортивного ТВ рассказывает о главных принципах своей работыВиталий Мутко: У ФИФА к нам вопросов нетПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что международная федерация футбола не имеет нареканий по подготовке России к чемпионату мира.Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствииГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Фишт» в Сочи.«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)Как проходит строительство арены прямо сейчас, из-за чего одни не хотят работать на арене, а другие ждут возможностипо два года.Олег Кононов: Я снова готов рассмотреть вариант со сборной БелоруссииБывший тренер «Краснодара» Олег Кононов сказал, что он готов рассмотреть вариант с работой со сборной Белоруссии.Полпред президента в СЗФО: Виновные в задержке строительства стадиона в Петербурге понесут ответственностьПолномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственностьПолномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов выразил уверенность, что виновные в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове.Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марокЗабиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марокГлавный редактор «Советского спорта» вместе с футболистом Евгением Алдониным на один день стали сотрудниками «Почты России».Алдонин примет участие в гашении почтового блока в честь волка ЗабивакиВ честь официального талисмана чемпионата мира 2018 года в России волка Забиваки выйдет почтовый блок.Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в РоссииИтальянский арбитр Никола Риццоли объявил о завершении международной карьеры и о том, что не будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года в России.Почта России выпустит 250 тысяч марок с талисманом ЧМ-2018Почта России выпустит марку с официальным талисманом чемпиона мира по футболу в 2018.В «Лужниках» установят около трех тысяч камер видеонаблюденияЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в конце февраля — начале марта 2017 года на территории спортивного комплекса «Лужники» начнутся работы по монтажу камер видеонаблюдения.Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублейРасходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей, сообщает портал правовой информации.
Главные новости
Футбол
Суд признал невменяемым организатора договорных матчей
Футбол
«Терек» может арендовать защитника «Пескары»
Плавание
Fancy Bears: Фелпс во время соревнований принимал разрешенные лекарства
Футбол
Гол Лавесси не спас «Хэбэй Чайна Форчун» от поражения в матче с «Рубином»
Теннис
Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Кубка Федерации
Футбол
Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на поле
Футбол
Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»
Хоккей
Геннадий Величкин: Нам важно сохранить Мозякина до конца его карьеры
Футбол
Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»
Футбол
УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча
все новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018