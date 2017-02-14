Валерий Шанцев: Для нас начало ЧМ-2018 – это середина мая

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обозначил сроки готовности для всех объектов чемпионата мира 2018 года.

«Нам в мае 2018 года надо все объекты уже сдать по штатной готовности, поэтому для нас начало чемпионата – это середина мая по всем объектам: стадион, метро, проспект Молодежный, тренировочные базы, учреждения здравоохранения.

Не должно быть такого, как в других странах было, чтобы чемпионат начался, а еще строители не ушли со стройплощадки. Все графики нужно составлять исходя из этого срока, конечная дата – 1 мая. Я прошу все министерства, ведомства ориентироваться на это день», – приводит ТАСС слова Шанцева.

Напомним, в городе матчи чемпионата мира будут проходить на стадионе «Нижний Новгород» вместимостью 44 899 зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.