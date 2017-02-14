Валерий Шанцев: Для нас начало ЧМ-2018 – это середина мая
Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев обозначил сроки готовности для всех
объектов чемпионата мира 2018 года.
«Нам в мае 2018 года надо все объекты уже сдать по штатной
готовности, поэтому для нас начало чемпионата – это середина мая по всем
объектам: стадион, метро, проспект Молодежный, тренировочные базы, учреждения
здравоохранения.
Не должно быть такого, как в других странах было, чтобы чемпионат
начался, а еще строители не ушли со стройплощадки. Все графики нужно составлять
исходя из этого срока, конечная дата – 1 мая. Я прошу все министерства,
ведомства ориентироваться на это день», – приводит ТАСС слова Шанцева.
Напомним, в городе матчи чемпионата мира будут проходить на стадионе «Нижний Новгород» вместимостью 44 899 зрителей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.