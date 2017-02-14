Александр Кержаков: Приложу все усилия, чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от встречи с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы и борьбы за чемпионство в премьер-лиге.

- Совсем скоро «Зенит» ждет матч против «Андерлехта». Вы в свое время оформили хет-трик в ворота бельгийцев. Насколько там тяжело играть?

- Сложно об этом рассуждать. В разное время эта команда играла по-разному. Нельзя говорить о том, удобный соперник или нет. Надеюсь, сейчас «Зениту» будет так же легко, как в 2010 году в Лиге Европы. Там хорошая атмосфера, приятный футбольный стадион. Есть все условия для того, чтобы показать качественную игру. Надеюсь, удача нам улыбнется и мы выиграем.

- «Зенит» только со сборов, а у соперника сезон в разгаре. Чего ждать от этого матча?

- Сине-бело-голубые провели очень много контрольных поединков, так что нет повода жаловаться на недостаток игровой практики. Конечно, тренировочные матчи не заменят официальные, но думаю, что все связи наиграны, состав определен, а ребята хорошо готовы физически. Так что проблем не возникнет, все будут находиться в одинаковых условиях.

- Догонит ли «Зенит» «Спартак»?

- Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, первый матч с «Андерлехтом» подопечные Мирчи Луческу проведут 16 февраля в Брюсселе. Ответная игра состоится в Петербурге 23 февраля. «Зенит» встречался с бельгийской командой на групповом этапе Лиги Европы-2010/11, и оба матча закончились победами сине-бело-голубых со счетом 3:1. Также соперники играли друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13, тогда команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

После 17 туров премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Лидер чемпионата «Спартак» опережает петербуржцев на пять очков.

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