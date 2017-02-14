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Гол Лавесси не спас «Хэбэй Чайна Форчун» от поражения в матче с «Рубином»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рубин» одержал победу над китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» в рамках товарищеского матча на сборе в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев. В составе «Рубина» забитыми мячами отличились Денис Ткачук (дубль) и Динияр Билялетдинов. Единственный мяч в составе китайского клуба забил аргентинец Эсекьель Лавесси. 

«Рубин» одержал четвертую победу в пяти контрольных матчах. 21 февраля казанцы сыграют против норвежской команды «Сарпсборг-08». 

Контрольный матч

«Рубин» (Казань) – «Хэбэй Чайна Форчун» (Циньхуандао, Китай) – 3:1 (0:0)

Голы: Ткачук, 50, 67; Билялетдинов, 89 – Лавесси, 71.

«Рубин»: Нестеренко, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин (к) (Михайлов, 62), Ткачук (Жемалетдинов, 79), Сонг, Цакташ (Махатадзе, 62), Рочина (Билялетдинов, 62), Лестьенн (Ахметов, 79), Канунников. 

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