КХЛ представила медали чемпионата (фото)

Континентальная хоккейная лига представила медали, которые получат призеры чемпионата.

Основная идея оформления медали – шайба, вонзающаяся в лед, а основным цветом, использующимся в декоре, стал цвет хоккейной шайбы.

В соответствии с достоинством добавлены элементы золотого, серебряного и бронзового цветов. На аверсе и реверсе медалей выгравированы наименование чемпионата, период проведения и логотип лиги.

Поверхность изделия неоднородная и многоуровневая – шайба своим ребром пронзает ледяную поверхность, придавая медали объем. Имитация льда выполнена из сверхпрочного оптического поликарбоната. Подобная технология сочетания металла и светопрозрачного материала использовалась при изготовлении медалей зимней Олимпиады в Сочи.

Награда весит около 450 грамм, а ее диаметр составляет 80 мм, что немного больше диаметра шайбы, которой играют в КХЛ – 76,2 мм. Производство одной медали включает в себя 25 операций различной сложности, на которые уходит 28 часов. Всего изготовлено 220 медалей в трех достоинствах.

«До старта плей-офф чемпионата КХЛ остается всего неделя, и сегодня были презентованы награды, за которые будут бороться сильнейшие команды лиги.

Уверен, что эти стильные медали придутся по вкусу тем командам и игрокам, которые станут призерами чемпионата на финише этого захватывающего сезона», – заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.