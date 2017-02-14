Fancy Bears: Фелпс во время соревнований принимал разрешенные лекарства

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы, из которых стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.

Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете для сдачи допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли.

Габапентин не входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что ранее в распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории WADA в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Макларена.

В октябре 2016 года Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS WADA и начала публиковать информацию, согласно которой известные спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.

Фелпс - самый титулованный олимпийский чемпион в истории, в его активе 23 золотые награды (13 индивидуальных и 10 - в эстафете), американец - 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира.