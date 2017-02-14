Гари Кэйхилл: Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» напомнил, что пересечь линию будет непросто

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл за 13 туров до финиша чемпионата Англии оценил расклад в борьбе за чемпионство.

«Еще осталось 13 матчей. Надеюсь, все они будут отмечены нужным для нас результатом. Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» стал напоминанием, что пересечь линию будет не так просто.

Во время матча было холодно, шел снег, поле было среднего качества. Это была одна из тех игр, в которых нужно закатать рукава и делать грязную работу, при этом стараясь играть в футбол.

Мы знали, что каждый матч получается непростым. Иногда приходится основательно потрудиться, чтобы заработать очко. Возможно, это было важное очко. Посмотрим», – приводит Sky Sports слова Кэйхилла.

Напомним, в 25-м туре «Челси» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), после чего отрыв от второго места, которое теперь занимает «Манчестер Сити», сократился до восьми очков.

В ближайшую субботу «Челси» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, а 25 февраля соперником «синих» по 26-му туру премьер-лиги станет «Суонси». Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж».