Гари Кэйхилл: Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» напомнил, что пересечь линию будет непросто
Защитник «Челси» Гари
Кэйхилл за 13 туров до финиша чемпионата Англии оценил расклад в борьбе за
чемпионство.
«Еще осталось 13 матчей. Надеюсь, все они будут отмечены нужным для нас результатом. Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» стал напоминанием, что пересечь линию будет не так просто.
Во время матча было холодно, шел снег, поле было среднего качества. Это была одна из тех игр, в которых нужно закатать рукава и делать грязную работу, при этом стараясь играть в футбол.
Мы знали, что каждый матч получается непростым. Иногда приходится основательно потрудиться, чтобы заработать очко. Возможно, это было важное очко. Посмотрим», – приводит Sky Sports слова Кэйхилла.
Напомним, в 25-м туре «Челси» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), после чего отрыв от второго места, которое теперь занимает «Манчестер Сити», сократился до восьми очков.
В ближайшую субботу «Челси» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, а 25 февраля соперником «синих» по 26-му туру премьер-лиги станет «Суонси». Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж».
Матч
Голы
Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).
Состав
Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)
Предупреждения:
Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция