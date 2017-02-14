ОКР передал медаль легкоатлета Кокорина с ОИ-2008 в МОК
Бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине российского легкоатлета Антона Кокорина передана в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщил руководитель управления международных связей ОКР Виктор Хоточкин.
«Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу. Это произошло в Лозанне», - сообщил Хоточкин.
Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным заняли третье место в эстафете 4x400 метров. Спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.
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