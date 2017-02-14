Алексей Бадюков: «Магнитке» будет чего опасаться в плей-офф, если их соперник будет более мотивирован

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков рассказал, чего нужно опасаться в первых раундах магнитогорскому «Металлургу».

- Есть ли чего опасаться в первых раундах «Магнитке»? «Металлургу» будет чего опасаться, если их соперник будет более мотивирован – раз, более удачлив – два, и более разборчив в плане тактики и контр-игры в большинстве – три. Что мы говорим о любом сопернике «Магнитки»: главное закрыть звено Коваржа и не удаляться. Но закрыть их очень тяжело, это всё-таки не футбол, тут особо персонально не поиграешь. А вот продумать, как противостоять им в большинстве – это да. Кроме того, ведь есть команды, которые могут зацепить не только игру, а и целую серию. Вспомним, например, серии «Трактора» и «Ак Барса». Или с той же «Магниткой» как ещё два года назад сыграла «Сибирь». Хватались ведь как бойцовские собаки в горло соперника, и больше не отпускали. Правда, есть нюанс: несмотря на стереотип, «Магнитка» – далеко не команда одного звена. Там каждый игрок очень четко выполняет именно свою работу, а не пытается быть похожим на Мозякина и Зарипова. Воробьев после ухода Кинэна выстроил эту систему, а в плей-офф такие аспекты – самое главное, - цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что магнитогорский «Металлург», набрав 122 очка в 58 встречах регулярного чемпионата, досрочно занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции.