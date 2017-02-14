Шамиль Тарпищев: Бельгийская команда нам по зубам

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Кубка Федерации.

- Бельгийская команда нам по зубам, при нормальной подготовке должны выигрывать, - сказал Тарпищев «Р-Спорт». – Но, конечно, нужно усиливать состав. Надо усилить парную комбинацию, она должна обязательно быть сильной. У нас есть Веснина и Макарова, но в паре могут сыграть и Касаткина, и Кузнецова. Принцип «две взрослые спортсменки, две молодые» надо сохранять.

В результате жеребьевки стало известно, что сборная России сыграет дома с командой Бельгии. В других матчах плей-офф Мировой группы встретятся Франция – Испания, Германия – Украина, Словакия – Нидерланды.

Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 22-23 апреля.