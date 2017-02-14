В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью»

В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.

«Кубань» сыграет с немецким «Битигхаймом», а «Ростов-Дон» – французским «Брест Бретанью».

Отметим, что на групповом этапе «Битигхайм» играл в одной группе с «Ростов-Доном» и два раза проиграл лидеру суперлиги (20:23 – дома, 24:34 – в гостях).

«Брест Бретань», наоборот, играла в группе с «Кубанью». Дома французская команда была сильнее (27:21), а в минувшую субботу «Кубань» взяла реванш в Краснодаре (25:20).

В случае выхода в полуфинал «Кубань» сыграет с победителем матча «Рандерс» (Дания) – «Нюкебинг Фальстер» (Дания), а «Ростов-Дон» – с победителем матча «Метцинген» (Германия) – «Нант» (Франция).

Первые игры состоятся 4-5 марта, ответные – 11-12 марта.