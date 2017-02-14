Сергей Шепелев: Шансы «Автомобилиста» на плей-офф я оценил бы как теоретические

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев считает, что уфимской команде для попадания в плей-офф хватит минимума баллов, а на Западе предпочтительнее шансы «Витязя» и «Йокерита».

- На Западе ХК «Сочи» будет трудновато. Из трех претендентов на два места в плей-офф календарь у них самый тяжелый. Три игры на выезде, а в соперниках – ЦСКА и СКА. Да, конечно, сочинцы побьются, но шансы «Витязя» и «Йокерита» выглядят более предпочтительными. «Витязь» принимает дома «Амур», «Адмирал» и «Куньлунь» – команды, которые он может обыгрывать. Даже не может, а должен, если хочет попасть в плей-офф. Для «Йокерита» очень многое будет зависеть от сегодняшнего матча с «Нефтехимиком».

Что касается Востока, то шансы «Автомобилиста» я оценил бы как теоретические. Да, три игры он проводит дома, но две из них будут очень тяжелыми – против «Авангарда» и «Сибири». Думаю, что «Йокерит» дома в состоянии обыграть «Нефтехимик». А поражение будет означать для Нижнекамска окончание борьбы за плей-офф. Кроме того, я прочитал слова Игоря Захаркина о том, что «Салават» готов к решающим матчам чемпионата. Что ж, посмотрим. В принципе, «Салавату» может хватить и трех очков в матчах против «Ак Барса» и «Лады». Сложнейшие выездные серии сейчас будут у «Адмирала» и «Сибири». И всё же рискну предположить, что новосибирцы вскочат на подножку уходящего поезда, вытеснив оттуда дальневосточников, - передает слова Шепелева официальный сайт КХЛ.

Добавим, что на Западе «Витязь» набрав 93 очка в 57 встречах, занимает 7 строчку в турнирной таблице. На два очка от него отстает «Йокерит», но у финской команды на одну игру больше. У ХК «Сочи» в активе 88 очков после 57 игр регулярного чемпионата.

В Восточной конференции «Автомобилист» набрал 74 очка в 57 матчах и занимает 11 строчку в турнирной таблице. От идущего восьмым «Салавата Юлаева» его отделяет восемь очков. «Сибирь» отстает от уфимцев на три очка, имея одну встречу в запасе.