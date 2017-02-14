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«Терек» может арендовать защитника «Пескары»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

«Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.

– В ближайшее время «Терек» может арендовать Дьомбера до конца текущего сезона. В настоящий момент руководство клуба и агент игрока улаживают последние формальности перехода, – сказал источник.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за «Пескару» 12 матчей, но результативными действиями не отметился. В составе сборной Словакии защитник провел 15 матчей. Права на футболиста принадлежат «Роме».

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