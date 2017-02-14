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Суд признал невменяемым организатора договорных матчей

Источник:  Рейтинг БукмекеровКомментарии

В Армении признан невменяемым Рубен Арушанян - помощник обвиняемого в махинациях со ставками главного тренера футбольного клуба «Улисс». 

Согласно обвинительному заключению, Рубен Арушанян подкупил тренера команды Гагика Симоняна и футболиста Айка Унаняна. После чего в ноябре 2015 года с согласия Гагика Симоняна, Айка Унаняна и  администратора клуба «Улисс-2» Ара Азаряна он, спомощью неназываемого следствием работника букмекерской конторы, были сделал ставки в размере $1 тыс. — $3 тыс. Прибыль от выигранных ставок на договорной матч участники поделили между собой.

Следствие в части остальных обвиняемых продолжается. Отметим, что команда «Улисс» снялась с чемпионата Армении в феврале 2016 года из-за финансовых проблем.

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