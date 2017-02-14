«Амур» отпустил Кууселу в «Таппару»
Форвард «Амура»
Кристиан Куусела возвращается в «Таппару».
Руководство хабаровского клуба пошло навстречу 33-летнему финскому форварду, пожелавшему продолжить сезон в Европе.
В нынешнем сезоне Куусела набрал 21 (7+14) очко в 52 матчах при показателе полезности «–3».
«Хоккейный клуб «Амур» благодарит Кристиана Кууселу за игру в нынешнем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
До перехода в «Амур» Куусела выступал за «Таппару» с 2013 по 2016 годы и в прошлом сезоне стал с «топорами» чемпионом Финляндии.
Также форвард играл в «Эссяте», МОДО (Швеция), «Кярпяте» и «Блюзе».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически