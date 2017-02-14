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Аввакумова сломала ребро на этапе Кубка мира в Хинценбахе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова пропустила последний этап Кубка мира из-за перелома ребра. Об этом сообщил тренер женской национальной команды Роман Керов.

– Ребро сломала на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия), но в Лахти, по идее, сможет выйти на старт. Вчера виделся с ней, приезжала в аэропорт, дышать может, ходить может уже, тренируется, восстанавливается, – цитирует Керова «Р-Спорт».

Добавим, что чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017 года пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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