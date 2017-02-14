«Андерлехт» – «Зенит». Главным арбитром назначен Майкл Оливер

Бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом».

Помогать Оливеру будут Джейк Коллин и Саймон Беннетт, дополнительные ассистенты – Андре Марринер и Роберт Мэдли. Резервным арбитром будет Иан Хассин.

В сезоне 2016/2017 31-летний Оливер отработал 21 матч в английской премьер-лиге, в которых показал 72 желтые и две красные карточки. В еврокубках англичанин отсудил пять матчей, из них четыре в Лиге чемпионов и еще один – в раунде плей-офф Лиги Европы. Ранее он не работал на матчах «Зенита».

Напомним, первый матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля в Брюсселе, начало встречи в 23:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Ответная игра состоится 23 февраля.

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