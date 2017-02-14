Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рамо вернулся в «Пеликанс»

Источник:  ХК «Пеликанс»Комментарии

Бывший голкипер «Авангарда» Карри Рамо продолжит сезон в «Пеликансе». 30-летний финский голкипер подписал контракт с клубом из Лахти до конца сезона.

В нынешнем сезоне Рамо провел три матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Торонто Марлис». А предыдущие три сезона он провел в системе «Калгари».

Рамо выступал за «пеликанов» в начале карьеры – с 2003 по 2005 годы, после чего перешел в ХПК и стал чемпионом Финляндии.

Напомним, Рамо провел в КХЛ четыре сезона в «Авангарде» и дважды был выбран для участия в Матче звезд КХЛ (2010, 2011).

Отметим, что в контракт Рамо с «Пеликансом включен пункт, согласно которому он может уехать в НХЛ до 1 марта, когда в лиге вступает запрет на переходы игроков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луонго, Кросби и Рамо - звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд дня.Брызгалов – вторая звезда игрового дня в НХЛБрызгалов – вторая звезда игрового дня в НХЛНХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов игрового дня. Ими стали Карри Рамо, Илья Брызгалов и Джон Гибсон.Бобровский – первая звезда игрового дня в НХЛНХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов игрового дня. Ими стали Сергей Бобровский, Карри Рамо и Сидни Кросби.Зеттерберг, Йокинен и Рамо – три звезды дня в НХЛЗеттерберг, Йокинен и Рамо – три звезды дня в НХЛФорвард «Детройта» Хенрик Зеттерберг признан первой звездой среды в НХЛ.«Калгари» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НХЛ«Калгари» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2«Колорадо» без Варламова обыграл «Калгари»«Колорадо» на своем льду оказался сильнее «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Калгари» объявил о подписании РамоГолкипер Карри Рамо подписал контракт с «Калгари».Рамо согласовал условия контракта с «Калгари»Голкипер Карри Рамо, на протяжении четырех сезонов защищавший ворота «Авангарда», согласовал условия контракта с «Калгари».Карри Рамо: Воспринимайте ситуацию такой, какой она естьКарри Рамо: Воспринимайте ситуацию такой, какой она естьВратарь «Авангарда» Карри Рамо дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта».Рамо, Кудроч, Доус и Карпов – лучшие игроки первого раунда плей-оффКХЛ назвала лучших игроков первого раунда плей-офф.Карри Рамо: Когда соперник бьёт тебя клюшкой – это нарушение правилГолкипер «Авангарда» считает, что в матче с «Ак Барсом» (2:1 ПБ) единственное взятие ворот в исполнении гостей было с нарушением правил.Рамо, Гончар, Малкин, Шарыченков – лучшие игроки КХЛ в декабреРамо, Гончар, Малкин, Шарыченков – лучшие игроки КХЛ в декабреКомиссия КХЛ по определению лучших игроков назвала лауреатов декабря в четырех номинациях.КХЛ. Рамо, Даллмэн и Малкин признаны лучшими игроками неделиКХЛ. Рамо, Даллмэн и Малкин признаны лучшими игроками неделиКХЛ определила лучших игроков недели.Карри Рамо: Легче играть после перерыва, если не ездил в сборнуюГолкипер «Авангарда» Карри Рамо прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Карри Рамо: Как тренер мне больше нравится МатикайненВратарь «Авангарда» Карри Рамо в интервью изданию fxju.sevensport.ru сравнил Петри Матикайнена с Раймо Сумманеном, рассказал о новом правиле для иностранных вратарей в КХЛ о о подарках болельщиков.Рамо представил новую маскуГолкипер «Авангарда» Карри Рамо вышел на первую тренировку после перерыва в новой маске.Карри Рамо: Пять очков из девяти – хороший результат на выездеГолкипер «Авангарда» Карри Рамо прокомментировал матч с «Атлантом» (4:3 OT).Рамо отразил 4000-й бросок в КХЛВратарь «Авангарда» Карри Рамо в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1) отразил 4000-й бросок в лиге.Карри Рамо: Отставке Сумманена не удивился – в Омске тренер меняется каждый годКарри Рамо: Отставке Сумманена не удивился – в Омске тренер меняется каждый годФинский голкипер «Авангарда» Карри Рамо после матча с «Кельнер Хайе» (3:0) признался, что его не удивила смена главного тренера в омском клубе.Основной голкипер сборной Финляндии получил травмуОсновной голкипер сборной Финляндии получил травмуГолкипер сборной Финляндии Кари Лехтонен получил травму нижней части тела.
Главные новости
Футбол
Суд признал невменяемым организатора договорных матчей
Футбол
«Терек» может арендовать защитника «Пескары»
Плавание
Fancy Bears: Фелпс во время соревнований принимал разрешенные лекарства
Футбол
Гол Лавесси не спас «Хэбэй Чайна Форчун» от поражения в матче с «Рубином»
Теннис
Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Кубка Федерации
Футбол
Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на поле
Футбол
Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»
Хоккей
Геннадий Величкин: Нам важно сохранить Мозякина до конца его карьеры
Футбол
Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»
Футбол
УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча
все новости
Карри Рамо
Карри Рамовсе новости