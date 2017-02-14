Рамо вернулся в «Пеликанс»

Бывший голкипер «Авангарда» Карри Рамо продолжит сезон в «Пеликансе». 30-летний финский голкипер подписал контракт с клубом из Лахти до конца сезона.

В нынешнем сезоне Рамо провел три матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Торонто Марлис». А предыдущие три сезона он провел в системе «Калгари».

Рамо выступал за «пеликанов» в начале карьеры – с 2003 по 2005 годы, после чего перешел в ХПК и стал чемпионом Финляндии.

Напомним, Рамо провел в КХЛ четыре сезона в «Авангарде» и дважды был выбран для участия в Матче звезд КХЛ (2010, 2011).

Отметим, что в контракт Рамо с «Пеликансом включен пункт, согласно которому он может уехать в НХЛ до 1 марта, когда в лиге вступает запрет на переходы игроков.