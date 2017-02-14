Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 1Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -ХК Сочи
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умар Кремлев: Федору Чудинову предлагали выступить на Олимпиаде

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев заявил, что российскому боксеру-профессионалу Федору Чудинову предлагали принять участие на Олимпийских играх в Рио.

Напомним, что на этом турнире сборная России завоевала только одну золотую медаль.

– С этого года вы еще стали проводить турниры WSB (Полупрофессиональная Лига Бокса, - прим. ред.). Это некая комбинация любительского и профессионального бокса. Почему вы ими заинтересовались?
– Они проводятся под эгидой АИБА. Смысл в том, чтобы помимо встреч сборных внутри каждой страны были и командные бои.

– Возможно ли участие в них профессиональных боксеров?

– Да. АИБА разрешила выступать всем профессионалам в любительских турнирах. Перед Олимпиадой к Федору Чудинову поступило устное предложение об участие на турнире. Там были спорные моменты, и мы отказались.

– Вам не нужен олимпийский чемпион в своей команде?
– Не в этом дело. Нужно много готовиться. Тем более от нашей страны поехали достойные боксеры.

– Получается, Федору предлагали место в сборной?
– Нет. Ему предлагали участвовать независимо. Без флага. По программе АИБА. Мы не захотели.

Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентами

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиУмар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиВ гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах.Умар Кремлев: Ответственность за деятельность Федерации бокса России несет генеральный секретарьНапомним, что в ФБР была упразднена должность президента организации.Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после ПасхиПромоутер Умар Кремлев рассказал о том, как идут переговоры по организации поединка Федора Чудинова с британцем Джорджем Гроувзом.Умар Кремлев: Если Лебзяк готов работать – мы приглашаем его в сборную РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов возобновить сотрудничество с бывшим главным тренером национальной сборной Александром Лебзяком.Поединок Чудинов – Гроувз может состояться в РоссииПоединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг между российским боксером Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом планируется провести в феврале 2017 года в нашей стране.Допинг-проба «Б» Феликса Штурма оказалась положительнойДопинг-проба «Б» бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Феликса Штурма дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBOПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.Федор Чудинов может провести бой в конце декабряРоссийский боксер суперсреднего веса (до 76,2 кг) Федор Чудинов может провести следующий поединок до конца 2016 года.Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора ЧудиноваУмар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.Чудинов стал претендентом на бой за вакантный титул WBA SuperВсемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немецкого боксера Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, а россиянин Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс, сообщает «Р-Спорт».Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду ДжекомМенеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.WBA аннулирует победу Штурма над ЧудиновымСовет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.Доступ к допинг-пробе «Б» Штурма заблокирован немецкой прокуратуройУмар Кремлев, представляющий интересы экс-чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA, 28-летнего россиянина Федора Чудинова, рассказал о сложностях в разрешении ситуации с положительным допинг-тестом 37-летнего немца Феликса Штурма.Дмитрий Чудинов продет бой в августе в новой весовой категорииБывший «временный» чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Чудинов планирует провести свой первый поединок после перехода в полутяжелый вес 30 июля в Риге.Умар Кремлев: Адвокаты Чудинова не дают спуска юристам Штурма, провалившего допинг-тестУмар Кремлев, представляющий интересы российского боксера Федора Чудинова, рассказал юридическом спорте с командой немецкого боксера Феликса Штурма.Команда Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна после обнаружения допинга у ШтурмаКоманда россиянина Федора Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе его соперника - немца Феликса Штурма, сообщил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников ТАСС.Промоутер: Федору Чудинову вернут титул чемпиона WBAПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его клиент российский боксер Федор Чудинов вновь будет признан чемпионом мира WBA в весовой категории до 76,2 килограмма после аннулирования исхода февральского боя с немцем Феликсом Штурмом, уличенном в применении допинга.Штурм уличен в употреблении допинга после боя с ЧудиновымДопинг- проба «суперчемпиона» мира по версии WBA во второй среднем весе немца Феликса Штурма после боя с россиянином Федором Чудиновым дала положительный результат на запрещенный препарат.Федор Чудинов: Мне все равно где проводить третий бой против ШтурмаБывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов заявил, что хочет провести третий бой против Феликса Штурма.Федор Чудинов: Хочу завоевать чемпионский титул на ринге, а не в зале судаРоссийский боксер Федор Чудинов надеется в третий раз встретиться на ринге с немцем Феликсом Штурмом.
Главные новости
Футбол
Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового состава
Футбол
Александр Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в сборной России
Футбол
19 апреля откроются точки продаж билетов на Кубок конфедераций-2017
Футбол
Виталий Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
Футбол
Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на поле
Биатлон
Ольга Подчуфарова: Почему россиянки проигрывают по скорости лидерам? Возможно, проигрываем в методике
Футбол
УЕФА объявил имена арбитров на матчи «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы
Футбол
Марадона прилетел в Мадрид поддержать «Наполи» в матче с «Реалом»
Футбол
Олег Романцев: Самедов – мастеровитый парень, «Спартаку» пригодится
Футбол
«Арсенал» расторг контракты с Герусом, Шешуковым и еще шестью игроками
все новости
Умар Кремлев
Умар Кремлеввсе новости
Федор Чудинов
Федор Чудиноввсе новости