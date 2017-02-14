Умар Кремлев: Федору Чудинову предлагали выступить на Олимпиаде

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев заявил, что российскому боксеру-профессионалу Федору Чудинову предлагали принять участие на Олимпийских играх в Рио.

Напомним, что на этом турнире сборная России завоевала только одну золотую медаль.

– С этого года вы еще стали проводить турниры WSB (Полупрофессиональная Лига Бокса, - прим. ред.). Это некая комбинация любительского и профессионального бокса. Почему вы ими заинтересовались?

– Они проводятся под эгидой АИБА. Смысл в том, чтобы помимо встреч сборных внутри каждой страны были и командные бои.

– Возможно ли участие в них профессиональных боксеров?

– Да. АИБА разрешила выступать всем профессионалам в любительских турнирах. Перед Олимпиадой к Федору Чудинову поступило устное предложение об участие на турнире. Там были спорные моменты, и мы отказались.

– Вам не нужен олимпийский чемпион в своей команде?

– Не в этом дело. Нужно много готовиться. Тем более от нашей страны поехали достойные боксеры.

– Получается, Федору предлагали место в сборной?

– Нет. Ему предлагали участвовать независимо. Без флага. По программе АИБА. Мы не захотели.