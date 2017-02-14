Умар Кремлев: Ответственность за деятельность Федерации бокса России несет генеральный секретарь

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал об изменениях в структуре работы Федерации бокса России после прошедших выборов.

Напомним, что в ФБР была упразднена должность президента организации.

– На данный момент, генеральный секретарь – это человек, ответственный за всю деятельность организации, – говорит Кремлев. – Но каждый шаг согласовывается у высшего наблюдательного совета. Роль исполкома заключается в законодательной части. Мы хотим, чтобы решение о назначение специалиста главным тренером утверждалось не одним человеком, а было коллективным, чтобы были споры, обсуждение. Но никак не решением одного человека. Глобальные вопросы должны обсуждаться.