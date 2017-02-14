Лука Модрич: Борьба с «Наполи» в середине поля будет трудной

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Наполи» – хорошая команда не только в полузащите, но и в атаке. Очевидно, что борьба в середине поля предстоит трудной. Для нас будет важно сыграть хорошо в начале матча. Надеюсь, мы добьемся нужного результата.

«Наполи» на хорошем ходу, команда здорово играет. Но мы будем дома и хотим показать хорошую игру и победить, не пропустив при этом ни одного гола», – приводит Football Italia слова Модрича.

Первый матч «Реал» – «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный – 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча