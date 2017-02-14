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РШФ и «ФосАгро» продлили партнерские отношения

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Гурьев (слева) и Андрей Филатов
Андрей Гурьев (слева) и Андрей ФилатовИсточник: Российская шахматная федерация (РШФ)

Российская компания «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, снова выступит генеральным партнером Российской шахматной федерации.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в 2017 году сегодня подписали генеральный директор «ФосАгро», член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов.

Объем поддержки на текущий год только по линии РШФ запланирован в размере 30 миллионов рублей.

«Убежден, что ровно 7 лет назад нами было принято стратегически правильное решение выступить партнером Российской шахматной федерации, так как философия нашей компании и шахматной игры созвучны: стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на российском и зарубежном рынках.

К тому же шахматный спорт является идеальной маркетинговой платформой, которая позволяет нам повышать мировую роль нашего бренда и взаимодействовать с нынешними и потенциальными контрагентами на ключевых товарных рынках.

Помимо партнерства с РШФ, спонсорства матчей за звание чемпиона мира по шахматам – в Сочи и в Нью-Йорке, где российский гроссмейстер Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру, мы продолжим популяризировать шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«ФосАгро» – наш традиционный и давний партнер, сплав опыта и молодости, который применяет в своей деятельности методы, схожие с методикой российской шахматной школы, и нацелен только на выигрыш», – подчеркнул президент РШФ Андрей Филатов.

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