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«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» Мирзов

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».

23-летний футболист, на которого, по некоторым данным, давно обратил внимание Юрий Семин, импонирует нынешнему тренеру «Локомотива» тем, как обостряет игру и способен обыгрывать соперника один в один.

Железнодорожники интересовались возможностью приобретения игрока этой зимой, но «Терек», с которым у Мирзова действующий контракт, отказался рассматривать вариант продажи. Однако клубы могут вернуться к вопросу летом.

В этом сезоне Мирзов сыграл в шести матчах за «Терек», голов не забивал. 

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