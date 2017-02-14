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Вадим Финкельштейн: Пытались организовать поединок между Шлеменко и Токовым

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, кто мог стать соперником Александра Шлеменко в ближайшем бою.

– Вернемся к грядущим поединкам. В рамках М-1 Challenge 75 встретятся Шлеменко и Брэдли. Как получилось организовать этот бой?
– Долго вели переговоры с Шлеменко, ведь у Александра есть обязательства перед Bellator. То есть он может выступать в других промоушенах, но обязан получить на это разрешение. Мы хотели организовать бой с Рамазаном Эмеевым, но тот травмировался. Потом мы переключились на Токова, однако и тут не успели. Тогда, перелопатив весь список возможных соперников, договорились с Брэдли. Он является очень крепким бойцом. Поединок получится интересным, как и сам вечер в Москве. Кстати, мы заключили двухлетний контракт с «Олимпийским». Теперь будем проводить столичные события именно там, –сказал Финкельштейн в интервью RT.

Напомним, бой с Брэдли россиянин проведет 3 марта в Москве.

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