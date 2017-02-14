Вадим Финкельштейн: Пытались организовать поединок между Шлеменко и Токовым

Дамир Исмагулов: В бою против Эру у меня нет права на ошибку и я настроен только на победу

Боец смешанного стиля Дамир Исмагулов - о своем предстоящем бое против Моргана Эру на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74.