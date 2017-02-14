Александр Гуськов: Выбраться из ямы «Салавату Юлаеву» поможет только чудо
Комментатор КХЛ ТВ
Александр Гуськов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» на попадание в
плей-офф.
«Есть мнение, что в «регулярке» можно проиграть много матчей подряд, а в плей-офф будут совершенно другие результаты. Так вот: такого не бывает. Потеряв игру, нужно потратить много времени, чтобы ее найти.
Вылезти из этой ямы поможет только чудо. А если еще и учитывать, что в случае успеха «Салават» может выйти на «Магнитку»... В общем, шансов мало. Хотя никогда нельзя исключать, что все может перевернуться с ног на голову», – приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая на три очка «Сибирь».
Во вторник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Начало матча – 17:00 (мск).
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Григоренко (Лепистё, Паршин), 2:40 (1:0). Нестеров (Лисин, Арзамасцев), 12:23 (2:0). Охтамаа (Глинкин, Захарчук), 13:05 (2:1). Логинов (Макаров Д., Паршин), 13:48 (3:1).
Место и дата
14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция