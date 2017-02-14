Александр Гуськов: Выбраться из ямы «Салавату Юлаеву» поможет только чудо

Комментатор КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» на попадание в плей-офф.

«Есть мнение, что в «регулярке» можно проиграть много матчей подряд, а в плей-офф будут совершенно другие результаты. Так вот: такого не бывает. Потеряв игру, нужно потратить много времени, чтобы ее найти.

Вылезти из этой ямы поможет только чудо. А если еще и учитывать, что в случае успеха «Салават» может выйти на «Магнитку»... В общем, шансов мало. Хотя никогда нельзя исключать, что все может перевернуться с ног на голову», – приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая на три очка «Сибирь».

Во вторник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Начало матча – 17:00 (мск).