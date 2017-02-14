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Александр Гуськов: Выбраться из ямы «Салавату Юлаеву» поможет только чудо

Источник:  КХЛКомментарии

Комментатор КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» на попадание в плей-офф.

«Есть мнение, что в «регулярке» можно проиграть много матчей подряд, а в плей-офф будут совершенно другие результаты. Так вот: такого не бывает. Потеряв игру, нужно потратить много времени, чтобы ее найти.

Вылезти из этой ямы поможет только чудо. А если еще и учитывать, что в случае успеха «Салават» может выйти на «Магнитку»... В общем, шансов мало. Хотя никогда нельзя исключать, что все может перевернуться с ног на голову», – приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая на три очка «Сибирь».

Во вторник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Начало матча – 17:00 (мск).

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Григоренко (Лепистё, Паршин), 2:40 (1:0). Нестеров (Лисин, Арзамасцев), 12:23 (2:0). Охтамаа (Глинкин, Захарчук), 13:05 (2:1). Логинов (Макаров Д., Паршин), 13:48 (3:1).

Место и дата

14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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