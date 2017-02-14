Состав «Урала» пополнил защитник сборной Грузии

Состав «Урала» пополнил 20-летний защитник Джемал Табидзе, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист тренировался с российской командой с начала второго учебно-тренировочного сбора на Кипре. По итогам просмотра было принято решение о подписании контракта.

Летом 2015 года Джемал стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду. Табидзе вызывался в молодежную сборную Грузии, а вскоре защитник дебютировал и за главную национальную команду своей страны, выйдя на поле в двух товарищеских матчах – против Узбекистана и Иордании. В составе «Урала» на Кипре Табидзе сыграл в двух контрольных встречах – против «Уфы» и «Зенита-2».

«Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ



Фото: ФК «Урал»