Экс-менеджер Емельяненко: Макгрегор – просто гопник, у нас в России есть куда более достойные ребята, чем он

Президент M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Конору Макгрегору.

«У нас в России есть куда более достойные ребята, чем Конор Макгрегор, о котором так много говорят. Лично для меня ирландец не является примером. Макгрегор – просто гопник, который позволяет себе посылать всех на три буквы, за счет чего, собственно, и стал популярен. Разве можно его назвать образцом для нашей молодежи? Другое дело – Александр Шлеменко, Федор Емельяненко, Александр Токов, тот же Хабиб Нурмагомедов. Это все скромные, семейные порядочные и верующие люди, не имеющие никакого отношения к криминалу. Они действительно герои.

Кстати, не думаю, что Макгрегор выиграет, если Хабибу позволят с ним биться. У ирландца вообще шансов не будет», – цитирует Финкельштейна RT.