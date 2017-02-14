Нико Росберг: Алонсо будет на подиуме в этом сезоне

Действующий чемпион мира Нико Росберг ждет в новом сезоне прогресса от «Макларена».

«Фернандо Алонсо будет на подиуме в этом сезоне или очень близко к нему. У него отличные шансы, но нужно подождать, потому что то же самое может произойти с другими гонщиками и командами.

Но я действительно считаю, что «Макларен» значительно прибавит. Я не жду, что они начнут доминировать, но у них появилась новая возможность. И я уверен, что они извлекут преимущество из нее», – приводит f1i.com слова Росберга.

Напомним, в прошлом сезоне «Макларен» занял шестое место в Кубке конструкторов.

Лучшим результатом для команды стало пятое место Алонсо на Гран-при Монако.

В 2017 году партнером 35-летнего испанца станет 24-летний Стоффель Вандорн из Бельгии.

Сезон стартует 26 марта Гран-при Австралии в Мельбурне.

