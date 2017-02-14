Александр Шмурнов: Эмери только и может выигрывать Лигу Европы? Чепуха

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов, выразил мнение, что «ПСЖ» под руководством Унаи Эмери может выиграть Лигу чемпионов.

– Эмери – тренеришка, который только и умеет, что выигрывать Лигу Европы с «Севильей»?

– Чепуха. Эмери получил в свои руки очень сложную задачу. Все-таки команда сильно зависела от Ибрагимовича и его отсутствие – шаг в неизвестность. Как без него играть? За счет чего оставаться наверху? Да так, чтобы не просто удерживать уровень, но еще и прибавлять? Это вам не легкая задачка для четвертого класса, тут любой тренер мира столкнулся бы с проблемами. Конечно, уход Златана все еще аукается, но, как бывает с эхом, все более глухо, далеко и незаметно. Уже ничего страшного, уже понятно, как развиваться без него.

Уверенность, с которой сейчас играет Кавани – безусловно, заслуга Эмери. Уругваец раскрепостился. 25 голов в 23 матчах чемпионата – потрясающий показатель, почти никому неподвластный. При том, что французская лига иногда бывает очень непростой, тугой на голы, – сказал Шмурнов, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сегодня французский клуб примет на домашней арене «Барселону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.