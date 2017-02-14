«Арсенал» расторг контракты с Герусом, Шешуковым и еще шестью игроками
Тульский «Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.
- «Арсенал» расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один - в «Кайрате», другой - в Томске, - цитирует Балашова агентство «Р-Спорт».
«Арсенал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.
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