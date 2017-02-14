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Иван «Edward» Сухарев: У Virtus.pro и Astralis есть задел перед остальными в плане психологии и уверенности

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Игрок команды Natus Vincere Иван «Edward» Сухарев в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о причинах поражения от Astralis на The ELEAGUE Major 2017, конкуренции на профессиональной сцене и о замене Dust 2 на Inferno.

«Мы встали не с той ноги и делали детские ошибки. Мы очень боялись допустить промах, потеряли уверенность в себе. Играли очень закрепощенно — как психологически, так и эмоционально.

Когда ты постоянно играешь напряженные матчи, то настолько разогрет, что очередной не будет для тебя стрессом. Ты будешь относится к нему как к должному и сыграешь на свой максимум вне зависимости от того, что происходит в игре. Конечно, этого нам и не хватило. И тот факт, что мы весь декабрь перед «мейджором» тоже не участвовали в турнирах, а только тренировались — тоже причина нашего проигрыша. Я не могу сказать, что мы проиграли из-за выходных, но мы могли бы провести их более продуктивно и быть более готовыми к игре.

Я думаю, что конкуренция настолько высока, что называть кого-то лучшей командой мира можно только после победы на турнире. Каждый может обыграть каждого. Конечно, у Virtus.pro и Astralis есть задел перед остальными в плане психологии и уверенности в себе, но по качеству игры многие играют с ними практически впритирку. Неизвестно, чего ждать от следующего турнира.

На мой взгляд, ни одна карта не нуждается в серьезной переработке. Ни одна из команд не играет ни одну карту идеально. Просто Dust 2 — самая старая карта. Я знаю, что Valve обращают внимание на статистику матчмейкинга, сколько раз люди играют карту. Возможно, Dust 2 сейчас берут реже всего. Популярность карты упала, её давно не изменяли, поэтому сейчас и будут её перерабатывать».

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