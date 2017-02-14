Олег Романцев: Самедов – мастеровитый парень, «Спартаку» пригодится

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией», рассказал, что думает о роли Александра Самедова в «Спартаке».

- Саша – обязательный парень, мастеровитый, он «Спартаку» пригодится.

- В качестве игрока основного состава?

- Думаю, когда человек меняет команду в таком возрасте, он приходит с уверенностью, что будет играть в основном составе. Желаю ему удачи.