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УЕФА объявил имена арбитров на матчи «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» обслужит бригада арбитров из Голландии, которую возглавит Бас Нейхейс.

Отмечается, что помогать ему будут Роб ван де Вен и Чарльз Схаап. Также сообщается, что за воротами предстоит отработать Сердару Гэзюбююку и Деннису Хиглеру. Четвертым рефери назначен Бас ван Донген.

«Краснодар» с «Фенербахче» рассудят судьи из Словакии во главе с Иваном Кружляком, а его ассистентами стали Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные арбитры за воротами – Мари Влк, Петер Кралович. Четвертый рефери – Томаш Мокош.

Напомним, оба матча состоятся 16 февраля. Игра «Краснодара» стартует в 19.00, а матч «Ростова» двумя часами позже.

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