Олег Романцев: Сборы «Спартака»? Пугаться из-за поражений не нужно

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией» в бизнес-школе RMA, – о том, что думает о коротких предсезонных сборах «Спартака».

- «Спартак» самым последним начал сборы. Насколько это плохо или хорошо? А то болельщики начинают паниковать.

- Паниковать нельзя. Каждый тренер делает по-своему. Кто-то за счёт игр хочет привести игроков в оптимальную форму, кто-то - за счёт тренировок. Мне приходилось и так и так действовать. В моё время «Спартак» сразу на четырёх фронтах выступал. Времени на подготовку было мало. Думаю, что тренеры все спланировали. Ничего особенного в этом нет, не нужно пугаться. И то, что проигрывают на сборах - тоже нельзя пугаться. У нас была поговорка такая: чемпион по товарищеским матчам - первая команда на вылет. Так всегда и было.