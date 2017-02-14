Ольга Подчуфарова: Почему россиянки проигрывают по скорости лидерам? Возможно, проигрываем в методике

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась своим мнением о причинах недостаточно высокой скорости команды на дистанции.

- Почему россиянки уступают по скорости лидерам мирового биатлона? Мы тоже периодически задаёмся этим вопросом. Причём видно, что с такими проблемами сталкивается не только женский биатлон, но и женские лыжные гонки. Возможно, мы проигрываем в методике, поскольку у иностранцев изменилось направление в подготовке.

Если же говорить про меня, то до того момента, пока в прошлом сезоне я не попала в функциональную яму, из которой толком не вышла, три года подряд мне удавалось потихоньку прогрессировать. Тренеры все время говорили, что у каждого фрукта своё время созревания. Можно раскрыться и в 30 лет. Мы работаем и хотим быть успешными в том деле, которым занимаемся, - заявила Подчуфарова.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Ольга Подчуфарова завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете.

