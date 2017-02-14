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Виталий Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко  о подготовке к Кубку конфедераций-2017. 

– Мы практически готовы к Кубку конфедераций, – говорит Мутко. – Остались только вопросы по доводке стадионов. Время есть – за месяц мы должны передать наши арены оргкомитету турнира и прекратить проведение на этих стадионах любые соревнования. Для этого нужны периметры безопасности и инфраструктура. Тренировочные площадки почти готовы, гостиницы – тоже. Сейчас главная наша задача – чтобы о турнире больше писали и говорили. А наша сборная достойно выступила на турнире. 

– Сколько иностранных гостей ожидается на турнире?
– Кубок конфедераций – это своего рода домашний турнир. Соотношение местных и приезжих болельщиков на нем примерно 80 на 20. У нас, возможно, 90 на 10 будет.

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