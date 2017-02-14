19 апреля откроются точки продаж билетов на Кубок конфедераций-2017

Президент РФС Виталий Мутко – о билетах на Кубок конфедераций.

– Какова динамика продаж билетов на КК-2017?

– Идем по графику ЮАР и Германии, но уступаем Бразилии, что понятно – интерес к футболу в этой стране фантастический.

19 апреля будут открыты точки продаж билетов на матчи во всех четырех городах Кубка конфедераций. Пока билеты продаются только через сайт ФИФА. Надеюсь, болельщики будут активно их выкупать, – сказал Мутко.