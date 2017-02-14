Келл Брук сразится с Эрролом Спенсом 20 мая в Англии
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук и американец Эррол Спенс проведут бой 20 мая в Шеффилде.
Накануне стороны боксеров пришли к соглашению о проведении этого поединка, и, таким образом, намеченные на сегодня промоутерские торги были отменены.
В последнем на сегодня бою Келл Брук досрочно проиграл чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.
Напомним, что Спенс является обязательным претендентом по линии Международной боксерской федерации.
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