Эдинсон Кавани: У «ПСЖ» есть шансы против «Барселоны», мы хотим выйти в финал

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани считает, что его команде по силам добиться положительного результата в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы все хотим выиграть. В футболе все возможно. Мы уверены, что сможем добиться нужного результата. У нас определенно есть шансы против «Барселоны».

У «ПСЖ» достаточно опыта в Лиге чемпионов, что важно. Нам нужно биться, что пройти дальше.

У нас очень сильная команда, и мы близки к тому, чтобы достичь поставленных целей. Победа в первом матче сделает нас ближе к ним. Мы хотим выйти в финал», – приводит Football Espana слова Кавани.

Напомним, первый матч «ПСЖ» – «Барселона» проведут 14 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, ответный – 8 марта на «Камп Ноу».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча