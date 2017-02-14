Александр Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном участии Андрея Аршавина на Кубке конфедераций 2017 года в составе сборной России.

- Насколько мне известно, Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной России должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина.



Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды. Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке Конфедераций. Все будет зависеть от него, - рассказал Бубнов «Спорт FM».

Напомним, что в прошлом сезоне 35-летний Аршавин забил восемь голов в 28 матчах чемпионата Казахстана за «Кайрат».