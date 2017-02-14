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С поля стадиона «Олимп-2» сняли пленку

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
С поля стадиона «Олимп-2» сняли пленку
Источник: «Советский спорт»

Рабочие поля ростовского стадиона «Олимп-2» сняли пленку с газона местной арены.

Сейчас газон стригут, а завтра планируется укатка поля. Стоит отметить, что для февраля месяца газон выглядит достойно.

За полем следят 10 рабочих во главе с агрономом.

Последние две недели в Ростове-на-Дону установилась морозная погода, временами идет снег.

Ожидается, что в день матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» столбик термометра опустится до минус 10 градусов.

Матч пройдет 16 февраля и начнется в 21:00 мск.

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