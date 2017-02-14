Еврокомиссия может оштрафовать «Формулу-1» на 168 миллионов долларов

Еврокомиссия может наложить на «Формулу-1» крупный денежный штраф в связи с возможными нарушениями при продаже прав на гоночную серию американской корпорации Liberty Media.

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в минувшем сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Впоследствии со своего поста был смещен многолетний промоутер «Больших призов» Берни Экклстоун.

Британский член Европарламента Аннелиз Доддс утверждает, что в ходе сделки по продаже «Формулы-1» FIA нарушила европейское законодательство, и призывает провести расследование. Как утверждает Доддс, FIA, владевшая 1% акций «Формулы-1» и одобрившая продажу акций чемпионата Liberty Media, в результате сделки получила прибыль в размере 80 миллионов долларов. Это свидетельствует о конфликте интересов и прямом нарушении соглашения с Еврокомиссией.

