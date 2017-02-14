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Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового состава

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичков московского «Спартака», которые пополнили состав команды этой зимой.

«Луис Адриано забил во всех матчах, в которых участвовал. Безусловно, это хорошо и должно помочь форварду адаптироваться, а также понять, чего от него хочет тренер, и чего ждут партнеры. Но пока видно, что в плане взаимосвязи с игроками передней линии он не в своей тарелке.

А вот Александр Самедов чувствует себя как влитой! По матчу с «Рубином» сложилось ощущение, что Самедов всю жизнь провел в «Спартаке» на своей позиции. Но, согласитесь, это и ожидалось.

Но большой вопрос, как именно Каррера будет вкраплять в состав тех футболистов, которых он взял под свою концепцию. Будет ли играть Луис Адриано вместо Зе Луиша или вместе с Зе Луишем? Если Самедов справа, то кто слева: Промес или Зобнин (как это было в матче с «Рубином»)? Или Зобнин сыграет в середине? Но тогда из состава выпадет Попов.

В общем, вариантов очень много. Мое мнение такое: железобетонный игрок стартового состава – Самедов. Зе Луиш и Адриано вряд ли будут выходить вместе: скорее, один окажется в стартовом составе, второй – в запасе», – приводит слова Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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