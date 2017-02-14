Серхио Рамос: Сможет ли «Реал» повторить достижение «Милана»? Надеюсь

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча с «Наполи» дал интервью официальному сайту УЕФА.

– Еще никому не удалось выиграть турнир два раза подряд после побед «Милана» в 1989 и 1990 годах. Сможет ли «Реал» защитить титул в этом сезоне?

– Надеюсь. Командам долго не удается защитить трофей потому, что это очень сложно. Но мы – действующие чемпионы. Мы наслаждаемся этим и чувствуем в себе силы снова выиграть турнир. К защите титула будем подходить постепенно. Не станем задирать нос. «Реал» с большим уважением отнесется к соперникам, но при этом постарается добиться успеха.

– Чего ждете от противостояния с «Наполи»?

– «Наполи» сейчас на ходу. Знаем, что впереди очень непростой матч. Лига чемпионов – тяжелый турнир. В нем играют быстрые и разносторонние команды, способные успешно контратаковать. Необходимо внимательно действовать в обороне, – сказал защитник «Реала».

Напомним, мадридский клуб встретится с «Наполи» 15 февраля на домашней арене в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра стартует в 22.45 мск.