Лука Модрич: Матч с «Наполи»? «Реал» хочет сразу завладеть инициативой и победить
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о предстоящем матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене «сливочных» и стартует в 22.45 мск.
«Наполи» на ходу, но и мы в хорошей форме. «Реал» играет дома, поэтому мы хотим сразу завладеть инициативой и победить. Команда выиграла два последних матча, так что настроение хорошее. Мы готовы хорошо сыграть и добиться положительного результата», – сказал Модрич, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
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