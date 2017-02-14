Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 1Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -ХК Сочи
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лука Модрич: Матч с «Наполи»? «Реал» хочет сразу завладеть инициативой и победить

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о предстоящем матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене «сливочных» и стартует в 22.45 мск.

«Наполи» на ходу, но и мы в хорошей форме. «Реал» играет дома, поэтому мы хотим сразу завладеть инициативой и победить. Команда выиграла два последних матча, так что настроение хорошее. Мы готовы хорошо сыграть и добиться положительного результата», – сказал Модрич, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом»35-летний полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионовТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».Серхио Рамос: Сможет ли «Реал» повторить достижение «Милана»? НадеюсьКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча с «Наполи» дал интервью официальному сайту УЕФА.Эдинсон Кавани: У «ПСЖ» есть шансы против «Барселоны», мы хотим выйти в финалФорвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани считает, что его команде по силам добиться положительного результата в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на полеГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и высказался о приезде на игру аргентинца Диего Марадоны.Марадона прилетел в Мадрид поддержать «Наполи» в матче с «Реалом»Лучший футболист мира 1986 года Диего Марадона прибыл в Мадрид, чтобы посетить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи».Александр Шмурнов: Эмери только и может выигрывать Лигу Европы? ЧепухаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов, выразил мнение, что «ПСЖ» под руководством Унаи Эмери может выиграть Лигу чемпионов.Лука Модрич: Борьба с «Наполи» в середине поля будет труднойПолузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».Кристоф Жалле: Все шло нормально до выхода Месси, мы видели, что «Барселона» в панике…Экс-защитник «ПСЖ» вспоминает матч в Барселоне в 2013 году (1:1), когда парижский клуб чуть было не выбил каталонцев из Лиги чемпионов.«Тренеришка» против «Барселоны». Все о главном матче дня в Лиге чемпионов«Тренеришка» против «Барселоны». Все о главном матче дня в Лиге чемпионов«Советский спорт» анонсирует противостояние «ПСЖ» и грозной «Барселоны».Хаби Алонсо из-за травмы может пропустить матч с «Арсеналом»Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо может пропустить домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Bild.ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» примет «Боруссию» (Д), «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.«ПСЖ» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной».«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд). Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с дортмундской «Боруссией».Руй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойРуй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория – о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Андре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командАндре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче с лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Рамос получил футболку с номером 500 (фото)Президент «Реала» Флорентино Перес в торжественной обстановке вручил защитнику команды Серхио Рамосу футболку с номером 500. Такое количество встреч игрок провел за мадридскую команду.Роналду из-за травмы пропустил тренировку «Реала»Как сообщает мадридское издание Marca, 32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем.
Главные новости
Футбол
Александр Шешуков: Есть устная договоренность о переходе в «Балтику»
Футбол
Юрген Клопп: Всегда смотрю биатлон, когда есть возможность. Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории
Футбол
Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом»
Футбол
Скауты «МЮ» по просьбе Моуринью вылетели в Италию, чтобы просмотреть игру Белотти
Футбол
Габриэл Жезус может пропустить три месяца из-за травмы
Футбол
Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
Велошоссе
Лэнса Армстронга могут обязать выплатить 100 млн $ по иску правительства США
Футбол
Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»
Футбол
Тухель не взял Гетце в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Футбол
Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового состава
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Лука Модрич
Лука Модричвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости