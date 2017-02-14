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Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт перешел в пермский «Амкар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.

- К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола, - рассказал генеральный директор ФК «Балтика» Тимур Лепсая официальному сайту «Балтики».

Напомним, 21-летний Денис Вамбольт начинал заниматься футболом в ДЮСШ г.Балтийска. С «Балтикой» заключил контракт три года назад, но в основной состав пробился только минувшей осенью.

В ноябре 2016 года голкипер был вызван в сборную ФНЛ, в составе которой сыграл в товарищеском матче против молодежной сборной Кипра (1-1).

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