Лэнса Армстронга могут обязать выплатить 100 млн $ по иску правительства США

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, уличенный в применении запрещенных препаратов, не смог заблокировать судебный иск, который был подан против него правительством Соединенных Штатов.

Сторона обвинения настаивает на том, что Армстронг обманул правительство, применяя допинг, когда выступал за команду «Ю Эс Постал».

Изначально иск был подан бывшим товарищем Лэнса по команде Флойдом Лэндисом (который ранее тоже был уличен в применении запрещенного препарата), а в 2013 году к нему присоединилось правительство.

Федеральный судья отказал Армстронгу в закрытии дела, и теперь оно будет передано в суд.

Banned cyclist Lance Armstrong has lost his bid to block a $100m lawsuit by the US government.



Full story: https://t.co/IYxkbzhpsr pic.twitter.com/0t9sI7REZo