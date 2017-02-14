Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Отметим, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл, который оправился от травмы и работал в общей группе, пропустит эту встречу.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Навас, Касилья, Яньес.
Защитники: Пепе, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Начо.
Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Хамес, Иско.
Нападающие: Мората, Бензема, Роналду, Васкес.
#RealMadrid 1️⃣9️⃣🏃📝— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 14 февраля 2017 г.
🆚 @en_sscnapoli
🏟 Santiago Bernabéu
📅 Tomorrow/Mañana
⏰ 20:45 CET
🏆 Champions League pic.twitter.com/tiAeHiRUs3
Матч
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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