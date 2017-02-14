Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов

Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и высказался о приезде на игру аргентинца Диего Марадоны.